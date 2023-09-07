Блинкен посетил позиции украинских пограничников
Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего пребывания в Украине посетил позиции украинских пограничников, сообщает Европейская правда.
Об этом американский госсекретарь написал в Twitter.
"Посетили украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины", – отметил он.
По информации телеканала CNN, Блинкен посетил объект Государственной пограничной службы Украины на окраине Киева.
Ему показали предоставленные США беспилотники для наблюдения и четыре автомобиля MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых российских беспилотников.
В гостевой книге Блинкен написал:
"Украинским пограничникам и национальной полиции – с восхищением за ваше чрезвычайное мужество и службу вашей стране и нашему партнерству".
Затем госсекретарь посетил украинский центр разминирования.
Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.
Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.
Также он объявил о выделении для помощи Украине более миллиарда долларов.