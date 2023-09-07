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Блинкен посетил позиции украинских пограничников

Блинкен посетил позиции украинских пограничников
Фото: Twitter

Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего пребывания в Украине посетил позиции украинских пограничников, сообщает Европейская правда.

Об этом американский госсекретарь написал в Twitter.

"Посетили украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины", – отметил он.

По информации телеканала CNN, Блинкен посетил объект Государственной пограничной службы Украины на окраине Киева.

Ему показали предоставленные США беспилотники для наблюдения и четыре автомобиля MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых российских беспилотников.

В гостевой книге Блинкен написал:

"Украинским пограничникам и национальной полиции – с восхищением за ваше чрезвычайное мужество и службу вашей стране и нашему партнерству".

Затем госсекретарь посетил украинский центр разминирования.

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

Также он объявил о выделении для помощи Украине более миллиарда долларов.

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