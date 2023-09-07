Блинкен посетил позиции украинских пограничников

Госсекретарь США Энтони Блинкен на второй день своего пребывания в Украине посетил позиции украинских пограничников, сообщает Европейская правда.

Об этом американский госсекретарь написал в Twitter.

"Посетили украинских пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины", – отметил он.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

По информации телеканала CNN, Блинкен посетил объект Государственной пограничной службы Украины на окраине Киева.

Ему показали предоставленные США беспилотники для наблюдения и четыре автомобиля MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а также несколько сбитых российских беспилотников.

В гостевой книге Блинкен написал:

"Украинским пограничникам и национальной полиции – с восхищением за ваше чрезвычайное мужество и службу вашей стране и нашему партнерству".

Затем госсекретарь посетил украинский центр разминирования.

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Энтони Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев в среду утром.

Находясь в Киеве, Блинкен сказал, что Вашингтон видит прогресс украинского контрнаступления, и Штаты позаботятся о том, чтобы Украина и сейчас, и в долгосрочной перспективе имела необходимую помощь.

Также он объявил о выделении для помощи Украине более миллиарда долларов.