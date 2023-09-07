Румынские СМИ показали место, где очевидно упал российский "Шахед"

Румынские журналисты посетили место вероятного падения российского дрона на берегу Дуная возле украинской границы и показали следы мощного взрыва и фрагменты углеродного волокна и алюминия, сообщает Европейская правда.

Об этом говорит репортаж телеканала Digi24

Видео сняли на территории коммуны Чаталкиой, что почти напротив украинского Измаила. Деревья вокруг поломанные и частично обгоревшие, зеленая растительность отсутствует, как после сильного взрыва. Осмотрев место, где ранее работали следователи, корреспондент нашел новые фрагменты разного размера, которые, возможно, являются обломками дрона.

Напомним, на кадре, который во время атаки на дунайские порты сняли украинские пограничники и опубликовало МИД Украины, видно сильный взрыв на другом берегу Дуная.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".

Мэр коммуны Чаталкиой поднял вопрос о переселении жителей румынского села Плауру, что напротив Измаила, если они этого захотят.