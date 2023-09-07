Генпрокурор: Россияне пытали около 90% украинских пленных

Около 90% украинских военнопленных стали жертвами пыток со стороны российских военных, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин во время встречи со Специальной докладчицей ООН по пыткам, доктором Элис Джил Эдвардс со ссылкой на Офис генпрокурора.

Генпрокурор сообщил, что, по последним оценкам, около 90% украинских военнопленных прошли через пытки, изнасилования, угрозы сексуального насилия или другие формы жестокого обращения.

"На всех освобожденных территориях мы находим доказательства этих ужасов. Только в Херсонской области зафиксировано 11 пыточных. В Харьковской области расследуется почти 100 случаев пыток, в которых установлено более 700 пострадавших. Подобную картину мы видим и в других деоккупированных регионах" , — отметил Костин.

В настоящее время идентифицировано 156 подозреваемых — военнослужащих из России и представителей оккупационной "власти", в отношении 114 - обвинительные акты направлено в суд, 35 осуждены за пытки и жестокое поведение как военные преступления.

"Агрессор использует пытки и как оружие войны, и как метод уничтожения украинской идентичности в условиях оккупации" , – констатировал генпрокурор.