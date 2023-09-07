СМИ: Маск сорвал украинскую атаку на Севастополь в 2022 году, отключив Starlink

В 2022 году Маск тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, которая официально поступит в продажу 12 сентября.

Из него следует, что в 2022 году Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе с помощью надводных дронов.

По словам журналиста, украинские подводные дроны с взрывчаткой якобы "приблизились к российскому флоту", но затем "безвредно выбросились на берег".

Айзексон пишет, что решение Маска было вызвано страхом перед ответным ударом России. Глава SpaceX якобы общался с российскими чиновниками и был уверен после этих разговоров, что Россия в подобной ситуации может применить ядерное оружие.

В биографии приводятся слова миллиардера, который пояснил, что спутниковая сеть не предназначена для конфликта.

"Starlink был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, расслабляться, подключаться к Интернету в школе, творить мирные дела, а не наносить удары дронами" , - говорится в материале.

Украинская сторона якобы пыталась переубедить бизнесмена, но тот не поддавался.

При этом CNN не удалось получить комментарий самого Илона Маска и подтвердить опубликованную информацию.

Напоминем:

30 июля 2023 года стало известно, что Министерство обороны США купит у компании Маска 400-500 терминалов Starlink, при использовании которых ведомство само сможет определять, где и как они могут использоваться.