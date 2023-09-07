Подрыв Каховской ГЭС: Украина потеряла до 40% запасов питьевой воды

Из-за подрыва российскими военными плотины Каховской ГЭС Украина потеряла 35-40% запасов питьевой воды, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире национального телемарафона.

"Вода — это приоритет, который сегодня есть. Мы потеряли 35-40% запасов пресной воды, которую Украина могла бы потреблять в течение года" , — отметил он.

Сирота добавил, что после подрыва станции было принято решение срочно готовить проектные решения по восстановлению временных гидросооружений. На сегодняшний день проект разработан, дорабатывается сметная документация и будет выбрана подрядная организация. Меры нужно реализовать до весеннего половодья — ориентировочно до февраля. Если работа не будет осуществлена, то придется ждать еще 1 год.

На возведение временного гидросооружения, чтобы остановить уход воды из водохранилища нужно 3 месяца. Временное гидросооружение будет длиной 800 метров, высота будет составлять 18-20 метров. Это временное сооружение, построенное на 7 лет, пока не демонтируется старая станция и не построится новая. Чтобы обеспечить мостовой переход, который будет переездом на левый берег, потребуется 5-6 месяцев.

Как сообщалось, в ночь на 6 июня российские войска взорвали Каховскую ГЭС. Гидроэлектростанция была полностью разрушена.