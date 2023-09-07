"Укрзализныця" полностью дерусифицировала железнодорожные билеты

АО "Укрзализныця" исправило техническую ошибку в системе сервиса приобретения электронных билетов, из-за которой часть информации на билетах могла бы быть на русском языке, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень в Facebook.

"По результатам мер контроля за употреблением государственного языка АО "Укрзализныця", инициированных Уполномоченным по защите государственного языка, техническая ошибка в системе сервиса приобретения электронных проездных документов, в результате которой часть информации на билетах пассажиров могла быть выполнена на негосударственном языке, исправлена" , - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

В "УЗ" проинформировали, что на сегодняшний день при оформлении проездных документов на пассажирские поезда через сервис приобретения электронных проездных документов ни одна информация на русском языке вместе с посадочным документом (визуальной формой электронного проездного документа) системой не формируется.

В рамках программы дерусификации инфраструктуры железнодорожного транспорта, кроме изменения языка, на котором печатаются билеты в международном сообщении, предусмотрена замена информационных вывесок, пиктограмм, стендов, штампов, печатей, удостоверений работников и бланков.

А также изменить язык нанесения информации на грузовых вагонах и моторвагонном подвижном составе пригородных пассажирских перевозок.

Напоминаем:

АО "Укрзализныця" представила новый электронный международный билет, который сейчас согласовывается с международными партнерами-железными дорогами.