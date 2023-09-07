Генштаб: ВСУ успешно оттесняют российских окупантов под Бахмутом

Силы обороны Украины имеют к югу от Бахмута Донецкой области, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 7 сентября.

В течение суток враг нанес 4 ракетных, 62 авиационных удара, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Произошли 34 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки Черниговской области, Грабовского, Старикового Сумской области, Гранова Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области, Казачье, Угроеды, Грабовское Сумской области и Уды, Ветеринарное, Волчанск, Бударки, Огурцово Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары вблизи Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Веселое, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки и Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Ивановского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Часов Яр, Ивановское, Клищиевка, Северное Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Новокалинового и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар неподалеку от Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Керамик, Степное, Авдеевка, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары вблизи Малой Токмачки, Работино, Омельника Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди которых Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары возле Казацкого и Одрадокаменки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка, Херсон, Велетенское, Томина Балка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 5 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.