Зеленский с премьером Британии обсудил оборонное сотрудничество

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Среди прочего они обсудили оборонное сотрудничество, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы государства в Telegram.

"Ситуация на поле боя, оборонное сотрудничество, наши договоренности" , - написал он, сообщая о темах переговоров.

При этом Зеленский намекнул на обсуждение усиления ПВО для защиты Одесской области.

"Черное море и украинский вклад в защиту свободы мореплавания и продовольственной безопасности. Многое сделано. Но с усилением ПВО для защиты Одесской области будем способны сделать еще больше. Готовимся и координируем позиции перед важными международными событиями осени" , - добавил он.

Помощь Украине от Британии

Великобритания с начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности первой анонсировала передачу нашим военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.