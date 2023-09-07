США передадут Украине 190 бронеавтомобилей MRAP

Соединенные Штаты пришлют Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, опубликовав совместное фото с исполняющей обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.

По ее словам, бронеавтомобили MRAP получат украинские пограничники и полиция, которые получат возможность защищать мирных жителей.



"США предоставят 190 автомобилей MRAP, чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей – особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", – отметила она.

Я пишаюся тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланд @UnderSecStateP і моїми колегами з @StateDept, щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін і… pic.twitter.com/YdO7u63ur4 — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 7, 2023

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.

Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.