США передадут Украине 190 бронеавтомобилей MRAP
Соединенные Штаты пришлют Украине 190 бронированных машин с усиленной противоминной защитой класса MRAP, сообщает Европейская правда.
Об этом в Twitter сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, опубликовав совместное фото с исполняющей обязанности заместителя Госсекретаря Викторией Нуланд и коллегами из Госдепа.
По ее словам, бронеавтомобили MRAP получат украинские пограничники и полиция, которые получат возможность защищать мирных жителей.
"США предоставят 190 автомобилей MRAP, чтобы дать возможность храбрым украинским правоохранителям защищать мирных жителей – особенно тех, кто находится вблизи линии фронта", – отметила она.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит для помощи Украине более миллиарда долларов.
Ранее правительство США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который, в частности, вошли боеприпасы с обедненным ураном.