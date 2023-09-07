ВАКС арестовал известного одесского бизнесмена Кауфмана

Высший антикоррупционный суд 7 сентября заключил под стражу известного одесского бизнесмена Бориса Кауфмана по делу о завладении собственностью Одесского аэропорта, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

"Следственній судья Высшего антикоррупционного суда применил к предпринимателю из Одессы меру пресечения в виде содержания под стражей. Срок содержания под стражей, с учетом срока досудебного расследования — до 29 октября 2023 года включительно. Подозреваемый взят под стражу в зале суда" , — говорится в сообщении.

Суд назначил в качестве альтернативы залог в размере 268 млн 400 тыс. грн.

В ВАКС имени бизнесмена не назвали, но, по данным "РБК-Украина", это известный бизнесмен из Одессы Борис Кауфман.

Как сообщалось, ранее НАБУ и САП разоблачили преступную группу, завладевшую имуществом и доходами КП "Международный аэропорт "Одесса" в течение 2012-2022 гг. В состав группы входили, в частности, тогдашний мэр Одессы Алексей Костусев и два известных в городе бизнесмена.