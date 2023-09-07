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"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Харьков: список

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда Киев - Харьков: список
Фото: Facebook

"Укрзализныця" назначает дополнительные рейсы поезда №251/252 Киев - Харьков, который будет курсировать с 14 по 16 сентября, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Поезд будет отправляться из Киева 14, 15 и 16 сентября в 13:04 и прибывать в Харьков в 21:42. Обратно, из Харькова, он будет отправляться в те же даты в 23:50 и прибывать в Киев в 7:53", - пишет пресс-служба.

Поезд будет курсировать через станции:

  • Дарница;
  • Гребенка;
  • Лубны;
  • Миргород;
  • Полтава-Киевская;
  • Люботин.
"Билеты на все рейсы уже доступны для приобретения в приложении "Укрзализныци", в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет пресс-служба.

Напомним, что "Укрзализныця" также назначила дополнительные рейсы из Киева в Харьков на 7-9 сентября.

В частности, назначила дополнительные электрички между Васильковом и Киевом, которые будут курсировать до 30 сентября.

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