Евродепутаты призвали Зеленского ветировать закон о е-декларациях
Группа депутатов Европарламента призвали Зеленского ветировать закон об электронном декларировании, который на год откладывает открытие реестра деклараций, сообщает Европейская правда.
Соответствующее совместное заявление в Twitter опубликовал депутат Европарламента от Германии, член фракции Европейской народной партии Михаэль Галер.
В своем заявлении они призвали вернуть законопроект №9534 в Верховную Раду с требованием открыть реестр, а законопроект №9587-д о привлечении к ответственности лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления ветировать в целом.
Евродепутаты подчеркнули, что закрытие реестра от общественности еще на год не будет способствовать доверию со стороны украинцев и международных партнеров, будет иметь значительное негативное влияние на антикоррупционную деятельность, скрывать один из ключевых инструментов общественного контроля за чиновниками, а также подрывать усилия по проведению реформ.
"Мы подтверждаем нашу особую непрерывную и всестороннюю поддержку проведению надежных антикоррупционных реформ в Украине, а также защите и продвижению прогресса и достижений в этой сфере", – говорится в письме.
Европарламентарии отметили, что готовы продолжать взаимодействие и диалог с Верховной Радой на всех уровнях, включая сотрудничество для достижения надежных антикоррупционных реформ.
Заявление подписали евродепутаты Михаэль Галер, Андрюс Кубилюс, Анджей Галицкий, Сандра Калниете и ряд других их коллег.
Ранее Зеленский заявил, что определится с решением относительно принятого Верховной Радой закона об электронном декларировании после консультаций с вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной.
Перед этим Верховная Рада приняла в целом закон, возобновляющий электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления, что является одним из критериев для дальнейшего движения Украины в Европейский Союз.
Впрочем, главная правка 371 об открытии реестра деклараций немедленно после принятия закона, а не через год, не набрала необходимого количества голосов.
Президент Владимир Зеленский призвал Раду не затягивать с принятием законов, необходимых для открытия переговоров о членстве в ЕС. Среди этих законов в том числе и возобновление е-декларирования.
Посол ЕС в Украине Матти Маасикас советовал Украине летом после промежуточной оценки по выполнению семи рекомендаций Еврокомиссии возобновить е-декларирование для чиновников.