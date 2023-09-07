Зеленский провел телефонный разговор с Нетаньяху: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский 7 сентября провел телефонный разговор с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху – обсудил, в частности, возможность прибытия дополнительных сил израильской полиции к местам паломничества хасидов в Украине, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Зеленский отметил важность поддержки со стороны Израиля суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он поблагодарил за предоставление убежища гражданам Украины, которые выехали в Израиль в результате полномасштабной российской агрессии. Отметил возобновление для них бесплатного медицинского страхования в Израиле.

Стороны обсудили возможные пути поддержки Украины со стороны Израиля в противодействии вторжению России.

Украинский лидер поднял вопрос увеличения количества отказов гражданам Украины во въезде в Израиль в условиях действия безвизового режима между двумя странами и подчеркнул необходимость исправления этой ситуации.

Учитывая приближение еврейского Нового года – Рош ха-Шана – и ожидаемого массового прибытия паломников-хасидов в Умань, были обсуждены пути обеспечения их безопасности.

"Украина всегда с теплотой и гостеприимством принимает паломников и отвечает за их безопасность".

По оценкам израильской стороны, в этом году в Умань может прибыть около 50 тысяч паломников-хасидов.

Украинский президент отметил, что сейчас в местах паломничества в Умани бомбоубежища могут вместить лишь около 11 тысяч человек.

При этом в условиях полномасштабной агрессии России и постоянной угрозы ударов российскими ракетами и иранскими дронами паломничество в этом году будет сопровождаться высокими рисками безопасности.

"Это вызов безопасности, который требует безотлагательного совместного реагирования".

Стороны обсудили возможность отправки к местам паломничества дополнительных сил полиции Израиля.

Состоялся также обмен мнениями о взаимодействии Украины и Израиля на международной арене.