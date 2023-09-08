Оккупанты нанесли удар по Сумам: есть попадания и разрушения

Войска РФ нанесли по Сумам ракетный удар под утро 8 сентября, и зафиксирован "прилет" по частному сектору. В результате вражеской атаки есть разрушения.﻿ Об этом заявили в Сумской областной военной администрации (ОВА), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"В Сумах российские террористы нанесли ракетный удар по частному сектору. Разрушен частный дом" , - говорится в публикации.

Также в администрации отметили, что на месте работают все экстренные службы.

"Людям оказывается вся необходимая помощь" , - добавили в ОВА.

Как уточнил мэр Сум Александр Лысенко, было попадание ракеты в частные дома в районе Казацкого проспекта.

"Некоторые дома повреждены, один - разрушен", - сообщил городской голова.

В ночь на 8 сентября российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины, и в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Около половины шестого утра в Сумах раздался взрыв, в области была объявлена тревога. В командовании Воздушных сил заявили о ракетной опасности для региона, а в Сумской ОВА заявили о работе противовоздушной обороны.