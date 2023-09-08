Маск ответил на обвинение в срыве атаки ВСУ из-за отключения Starlink

Американский миллиардер Илон Маск утверждает, что не давал задания своим специалистам выключить спутниковую сеть Starlink около побережья оккупированного Крыма, так как она там не работала. Ранее CNN писало, что бизнесмен деактивацией сервиса так пытался сорвать атаку ВСУ на флот РФ.﻿ Об этом говорится в посте Маска в Twitter (X), пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Указанные регионы Starlink не были активированы. SpaceX ничего не деактивировала" , - написал он.

Так гендиректор производителя автомобилей Tesla отреагировал на слова миллиардера Уолтера Айзексона с таким утверждением, о чем 7 сентября сообщало CNN, а также ответил на публикацию сооснователя компании NFTech американского предпринимателя Марио Навфаля, в котором тот в сети размышляет на тему, якобы Макс "мог предотвратить ядерную войну".

"Илон Маск тайно поручил своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink во время крупного украинского наступления. Это действие было предпринято, чтобы намеренно предотвратить внезапное нападение Украины на российский военно-морской флот" , - указано в посте Навфаля.

Сам же Маск заявляет, что от украинских государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути во временно оккупированный РФ город Севастополь.

"Очевидно, что цель состояла в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился по их просьбе, то SpaceX стала бы явным соучастником большого военного акта и эскалации конфликта" , – написал бизнесмен.

Что предшествовало

В отрывке книги, который получило CNN, говорится, что в прошлом году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink, находящуюся вблизи крымского побережья, чтобы помешать украинской тайной атаке на российский военно-морской флот.

В публикации утверждается, что решение Маска было обусловлено острым страхом, что РФ ответит ядерным оружием. А страх это вызвали разговоры американского миллиардера с высокопоставленными российскими чиновниками.