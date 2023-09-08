ПВО ночью уничтожила 16 из 20 "Шахедов" – Воздушные силы
Ночью 8 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесчину группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона сбила 16 дронов.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.
Россияне запустили беспилотники с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).
Всего зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесской области.
"В результате боевой работы уничтожены 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.
К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины, отметили в командовании.