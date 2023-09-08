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ПВО ночью уничтожила 16 из 20 "Шахедов" – Воздушные силы

ПВО ночью уничтожила 16 из 20 "Шахедов" – Воздушные силы
Фото: обломки "Шахеда", прокуратура Одесской области

Ночью 8 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Одесчину группами ударных беспилотников типа Shahed-136/131. Противовоздушная оборона сбила 16 дронов.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Россияне запустили беспилотники с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым).

Всего зафиксированы пуски 20 "Шахедов" в направлении Одесской области.

"В результате боевой работы уничтожены 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

К отражению удара применены зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины, отметили в командовании.

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