Сводка: ВСУ имеют успех под Бахмутом и южнее Роботиного

Силы обороны Украины имеют успех на юге от Бахмута и южнее Роботиного, вытесняют оккупантов с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сегодня ночью Россия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных, 74 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в Сумской и Харьковской областях. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам Харьковской области.

На Лиманском направлении наши защитники отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области, западнее Дибровы, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районах Орехово-Василовки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар неподалеку от Майорска Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении противник неудачно атаковал в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Так, за прошедшие сутки здесь наши воины отбили более 10 атак врага. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 15 населенных пунктов Донецкой области.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе южнее Пречистовки. Враг нанес авиационный удар у Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам.

В Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Золотой Нивы, Роботиного, Новоданиловки и Омельника Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Казацкого. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Антоновке, Херсону, Огромному, Томину Балку Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории, преуспевают в районе южнее Роботиного, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса противника.