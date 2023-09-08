В Госдепе отреагировали на "российские" выборы на оккупированных территориях Украины

США никогда не признают претензий России на любую суверенную территорию Украины и предупреждают о санкциях тех, кто может поддержать фейковые российские "выборы" на оккупированной украинской территории. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Европейская правда.

Госсекретарь напомнил, что так называемые "выборы" происходят почти через год после того, как Кремль организовал фейковые "референдумы" и намеревался аннексировать Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области Украины, а также через девять лет после того, как Россия намеревалась аннексировать Автономную Республику Крым и город Севастополь.

По словам Блинкена, Кремль надеется, что заранее определенные, сфабрикованные результаты усилят незаконные претензии России на оккупированные ею части Украины, но это не более, чем пропагандистское упражнение.

"Действия России демонстрируют ее вопиющее неуважение к принципам Устава ООН, таким как уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности, которые лежат в основе глобальной безопасности и стабильности" , – заявил госсекретарь.