Депутаты купили авто на $3 млн во время полномасштабной войны – расследование

Компания нардепа группы "За будущее" Гереги после полномасштабного вторжения России в Украину приобрела 5 автомобилей Mercedes-Benz почти на $1 млн. В гараже кондитерского дома нардепа Вацака из "Доверия" появился новый Rolls-Royce за около $700 тыс. А "Слуга" народа" Горбенко приехал в Верховную Раду на мамином кроссовере Mercedes-Benz за $90 тыс, сообщает Бигус.инфо.

Нардеп группы Партия "За будущее" Игорь Молоток приехал в Верховную Раду на Toyota Land Cruiser 300 2022 г.в. Его приобрели в конце 2022 г. и оформили на ООО "Вант" ЛТД, где учредителями числятся сам нардеп и его экспомощник в парламенте. Приблизительная цена таких внедорожников – от $96 тыс. В комментарии журналистам нардеп заявил, что арендует автомобиль у фирмы, где является соучредителем.

Фото: bihus.info

На ООО "Эпицентр К", где соучредителем является коллега Молотка по группе "За будущее" Александр Герега, с лета 2022-го по апрель 2023-го оформили следующие автомобили:

Mercedes-Benz G63 AMG 2022 г.в. (от $220 тыс.)

люксовый кроссовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 г.в. (от $187 тыс.)

премиальный седан Mercedes-Maybach S 680 2022 г.в. (от $260 тыс.)

микроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 г.в. (от $120 тыс.)

электромобиль Mercedes-Benz EQS 580 2023 г.в. (от $128 тыс.)

Кроме этих авто, компания приобрела также много более «простых», что больше похожи именно на корпоративные.

В апреле 2023 г. на балансе кондитерского дома "Вацак", основателем которого является народный депутат группы "Доверие" Геннадий Вацак, появился Rolls-Royce Cullinan в версии Black Badge 2023 г.в. По информации профильных изданий, цены на такие британские кроссоверы стартуют с $700 тыс.

Фото: Damian B Oh

Соратник Вацака по группе "Доверие" нардеп Василий Петьовка приехал на заседание парламента на Volkswagen Touareg 2022 г.в. Этот кроссовер в сентябре 2022-го оформили на ООО Партнер жены нардепа. Стоит подобный Volkswagen Touareg около $76 тыс. В комментарии Bihus.Info Василий Петевка сказал, что задекларировал Volkswagen Touareg, но его стоимость не припоминает.

Кроме этого кроссовера, на фирме жены нардепа Петьовки в 2022-2023 гг. появились другие новые автомобили: в сентябре 2022-го Skoda Kodiaq (от $38 тыс.), Mercedes-Benz V 300d (от $120 тыс.), Mercedes- Benz G63 AMG (от $221 тыс.), BMW X5 (от $75 тыс.).

Использование этих автомобилей фирмы жены нардеп Петевка возразил, как они используются, не знает.

Фото: bihus.info

Еще один нардеп из "Доверия" Андрей Кит приехал под Верховную Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022 г.в (от $84 тыс.). Кроссовер оформлен на фирму отца нардепа ЧП "Агрофирма "Луговое" в феврале 2023-го. Кроме него, в декабре 2022 года компания приобрела новую Toyota Corolla (от $20 тыс.).

Фото: bihus.info

Также в группу "Доверие" входит Лариса Билозир. Она приехала на заседание Верховной Рады на электрокроссовере Tesla Model Y в версии Long Range Dual Motor 2022 г.в (ориентировочно $63 тыс.). В сентябре 2022-го машину оформили на брата нардепки. По словам Ларисы Билозир, она только пользуется Теслой, но внесет соответствующие данные в декларацию, когда их представление возобновят.

Фото: bihus.info

Руслан Горбенко – народный депутат фракции "Слуга народа". Приехал в Верховную Раду на кроссовере Mercedes-Benz GLS 400d 2020 г.в. Цены на вторичном рынке стартуют с $90 тыс. Автомобиль оформлен на мать Горбенко в мае 2022-го. Также на нее в апреле 2023 г. был оформлен новый Range Rover Sport, который из салона стоит от $118 тыс. дол. Использование Range Rover Руслан Горбенко возразил.

Фото: bihus.info

Летом 2023 г. за рулем автомобиля Mercedes-Benz EQS 450+ был зафиксирован нардеп фракции "Слуга народа" Орест Саламах. Как выяснили Bihus.Info, этот электромобиль в 2021 г.в. был приобретен на аукционе в Штатах в июне 2022-го битым и ввезен в Украину за $55 тыс. дол. Его оформили на мать нардепа, восстановили и в мае 2023-го выставили на продажу за $99 тыс.

В комментарии журналистам Орест Саламаха заявил, что автомобиль, за рулем которого его зафиксировали, покупался и восстанавливался его братом. По словам нардепа, он брал ее во временное пользование из-за недоступности личного автомобиля. В июле 2023 года этот автомобиль переоформили с матери Ореста Саламахи на другого владельца. По словам политика, автомобиль его семье больше не принадлежит.

Фото: bihus.info

Нардеп от Всеукраинского объединения "Батькивщина" Алексей Кучеренко в августе 2022-го приобрел электромобиль Volkswagen id.4 2021 г.в. Цены на такие стартуют с $37 тыс. Приобретение уже третьего электромобиля объяснило многодетностью его семьи.

Фото: bihus.info

Сугубо Мамоян - нардеп группы "Платформа за жизнь и мир", избранный в Верховную Раду по спискам ныне запрещенной партии "ОП - ЗЖ". Ранее журналисты фиксировали его за рулем Mercedes-Benz S500, оформленного на кузена депутата. На этого родственника в апреле 2023-го оформили новый премиальный электромобиль BMW i7 в версии xDrive60. Цены на такие стартуют со $129 тыс.