FT: Сунак будет убеждать Индию повлиять на РФ из-за войны в Украине

Премьер Великобритании Риши Сунак на встрече с индийским коллегой Нарендрой Моди будет убеждать, что Индия должна призвать Россию к ответственности за вторжение в Украину и использовать свое влияние, чтобы помочь прекратить войну. Об этом пишет Financial Times, сообщает Европейская правда.

Сунак, первый премьер-министр Великобритании индийского происхождения, едет в Нью-Дели, чтобы принять участие в ежегодном саммите G20. Это его первая поездка в страну с момента вступления в должность. Ожидается, что Сунак и Моди, премьер-министр Индии, проведут двусторонние переговоры на полях G20 и обсудят прогресс в торговом соглашении, которое пытаются заключить обе страны.

Накануне поездки Даунинг-стрит заявила, что Сунак также поднимет вопрос вторжения России в Украину и будет поощрять Моди к более активному дипломатическому подходу.

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании заявил, что Сунак использует каждую возможность во время поездки, чтобы продемонстрировать поддержку Киева со стороны Великобритании и "способствовать дальнейшему укреплению глобальной поддержки".

Представитель добавил, что Индия, как крупнейшая демократия мира, должна играть "жизненно важную роль в разоблачении нападения России на права человека и саму демократию".

"Мы будем использовать встречи с Моди или в других местах, чтобы поощрить его использовать это влияние, чтобы положить конец жестокому вторжению" , – сказал спикер.

Несмотря на запланированные уговоры Сунака, считается, что правительство Индии вряд ли займет более решительную позицию против России по войне в Украине.

Индия сохраняла нейтралитет на протяжении всего конфликта, но Моди говорил о его влиянии на цены на продовольствие и сырьевые товары и его последствиях для его страны и других стран с развивающейся экономикой.

Даунинг-стрит подчеркнула, что второй год подряд президент России Владимир Путин решил не посещать саммит G20, и что Сунак не постесняется критиковать его замену, министра иностранных дел Сергея Лаврова, "в лицо" на выходных.