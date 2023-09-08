Северная Корея спустила на воду субмарину с ядерным оружием

Северокорейское государственное агентство ЦТАК сообщило о том, что Северная Корея в среду спустила на воду новую "тактическую атомную подводную лодку корейского типа", сообщает Европейская правда.

На церемонии спуска субмарины на воду присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.

North Korea says its new submarine has nuclear attack capabilities, something it has been developing for years. Leader Kim Jong Un described the step as crucial in his efforts to build a nuclear-armed navy to counter the United States and its Asian allies. https://t.co/NMdcZvLbI3 — The Associated Press (@AP) September 8, 2023

Новая подводная лодка "будет выполнять свою боевую миссию как один из основных подводных наступательных средств военно-морских сил КНДР", сказал Ким во время церемонии.

Подводная лодка, названная "Герой Ким Кун Ок", ознаменует "начало новой главы в укреплении военно-морских сил КНДР", сообщает ЦТАК.

"Нет места для отступления в стремлении к расширению военно-морского судостроения, поскольку это является первоочередной задачей, которая должна быть выполнена в обязательном порядке" , – сказал Ким.

Это заявление прозвучало после того, как Северная Корея заявила, что на выходных она смоделировала ракетно-ядерную атаку, чтобы предупредить Соединенные Штаты об "опасности ядерной войны".

Эта симуляция была ответом на совместные военные учения, проведенные Соединенными Штатами и Южной Кореей в начале недели, сообщило тогда ЦТАК.

Президенты США и Южной Кореи пообещали усилить военное сотрудничество после майского саммита в Сеуле, а также после того, как Северная Корея провела более десятка ракетных испытаний в этом году, по сравнению с четырьмя испытаниями в 2020 году и восемью в 2021 году.