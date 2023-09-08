CNN: Как Байден воспользуется отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20

Президент США Джо Байден, который планирует посетить саммит G20 в Индии, использует отсутствие на западе лидеров России и Китая, чтобы улучшить отношения с развивающимися странами.﻿ Об этом сообщает CNN, сообщает Деловая столица.

Как отмечается, в этом году саммит G20 будет посвящен развивающимся странам и изменениям климата. Джо Байден хочет сосредоточиться на поддержке таких стран и на противостоянии растущей военной и экономической агрессии со стороны России и Китая.

CNN считает, что президент США сосредоточится вокруг предложенных реформ Всемирного банка и других банков развития, а также увеличении финансирования учреждений, поддерживающих развивающиеся страны. Контраст между присутствием Байдена на саммите и отсутствием китайского лидера Си Цзиньпина, вероятно, даст американскому президенту возможность подчеркнуть приверженность США таким странам.

"Поскольку там нет президента Китая, участие президента Байдена будет заметным, и это даст сигнал региону и всему миру, что обязательства США тверды, а у Китая, вероятно, есть другая рыба, которую можно жарить" , — прокомментировал директор китайской программы Центра Стимсона Юнь Сунь.

Также указывается, что для Джо Байдена отсутствие Си и Путина означает как упущенную возможность, так и открытие, поскольку все трое борются за влияние на мировой арене.

"Без Си центральное предложение Байдена по реформированию глобальных кредитных учреждений, таких как Всемирный банк, вряд ли встретит сопротивление на уровне лидеров со стороны Пекина" , — прогнозирует CNN.

Россию вместо президента Владимира Путина будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров.

Саммит G20 будет проходить в Нью-Дели 9 и 10 сентября.