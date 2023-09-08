РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, погиб полицейский – МВД
Утром 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в админздание полиции, погиб полицейский.
Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
По его словам, троих полицейских достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.
Всего травмы получили 25 человек, уточнил министр.
На месте прилета спасатели тушат пожар площадью в 200 квадратных метров.
Также пострадали расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы, отметил Клименко.