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РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, погиб полицейский – МВД

РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу, погиб полицейский – МВД
Фото: t.me/Klymenko_MVS

Утром 8 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в админздание полиции, погиб полицейский.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, троих полицейских достали из-под завалов, они в тяжелом состоянии. 6 сотрудников получили травмы разной степени тяжести.

Всего травмы получили 25 человек, уточнил министр.

На месте прилета спасатели тушат пожар площадью в 200 квадратных метров.

Также пострадали расположенные рядом жилые дома. Полиция совершает поквартирный обход, чтобы проверить состояние жителей. Продолжаются спасательные работы, отметил Клименко.

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

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