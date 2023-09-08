В Украине новый рекорд добычи газа за последние три года

С начала 2023 года суточная добыча газа государственной компании "Укргаздобыча" выросла на 3,31 млн куб. м. Это самый высокий показатель за последние три года.﻿ Об этом заявили в Группе "Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что благодаря введению в эксплуатацию с начала года 54 новых газовых скважин и увеличению количества сервисных операций в августе среднесуточный показатель добычи голубого топлива "Укргаздобычи" достиг 3,31 млн куб. м., что является самым высоким показателем с июня 2020 года.