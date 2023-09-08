СБУ задержала россиянку, корректировавшую обстрел Сум 7 сентября

Службы безопасности сообщила о задержании российской информаторки, корректировавшей воздушную атаку РФ по Сумам в ночь на 7 сентября.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, наведением российских ракет и беспилотников занималась гражданка РФ, имеющая вид на жительство в Украине и длительное время проживающая в Сумах.

После начала полномасштабного вторжения женщина начала дистанционно сотрудничать с Главным управлением Генштаба ВС России (известного как игру). По указанию военной разведки РФ, задержанная собирала информацию о городских объектах, считавшихся местами возможного пребывания украинских защитников.

Для сбора разведданных она обходила территорию областного центра якобы по своим делам или выспрашивала "нужные" сведения у своих знакомых.

Получившуюся информацию фигурантка отправляла вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений с координатами украинских объектов.

Кроме того, она выполняла еще одну задачу российской разведки – создание на территории областного центра собственной агентурной сети. Для этого задержанная подыскивала своих "единомышленников", которым предлагала пойти на сотрудничество с оккупантами в войне против Украины.

Задержанной сообщили о подозрении, ей грозит пожизненное заключение.