РФ развернула в Крыму дополнительные пусковые установки для "Шахедов" – Гуменюк

Россия частично наладила собственное производство дронов и развернула в Крыму дополнительную станцию для пусковых установок. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, сообщает Укринформ.

"Совершенно очевидно, что Россия уже наладила какую-то часть производства беспилотников, поскольку зафиксирована даже уже соответствующая российская маркировка на них. Также мы видим, что есть активность грузовых бортов, перелетающих по направлению Тегеран-Москва и Тегеран-Симферополь" , - отметила Гуменюк.

Она рассказала, что последние запуски Россией дронов с территории временно оккупированного Крыма свидетельствуют о том, что враг развернул еще одну станцию или лагерь там, где они могут позволить себе функционирование пусковых установок.

"Очевидно, что у них есть необходимость, чтобы движение дронов было немного короче, чем с восточного побережья Азовского моря, потому что они выискивают новую тактику, как обойти системы ПВО. К сожалению, они не делают выводов из прошлого, когда они уже разворачивали такие базы на территории временно оккупированного Крыма, и у них была печальная история" , - сказала Гуменюк.

Она напомнила, что этой ночью враг совершил очередную атаку дронами на южные регионы Украины, под ударами могли оказаться Николаевщина и Одесчина. По результатам боевой работы сил ПВО, в том числе воздушного командования "Юг", уничтожили 2 беспилотника над Николаевщиной и 14 над Одесщиной.