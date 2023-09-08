МИД Польши: Давление Украины по агроимпорту выходит за пределы

В МИД Польши назвали возможную жалобу Украины во Всемирную торговую организацию из-за ситуации с запретом импорта зерна элементом давления, который не будет эффективным. Об этом заявил польский министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сэнк, сообщает Европейская правда.

Вель Сенко спросили о возможной жалобе Украины во Всемирную торговую организацию.

"Это угроза и это еще один элемент давления с украинской стороны. Эти элементы иногда выходят за определенные рамки классической дипломатии со стороны Украины. Она использует средства дипломатического давления, иногда очень нестандартные и выходят за определенные пределы" , – сказал он.

По словам дипломата, польской стороне это не импонирует, потому что ее приоритетом является защита польских фермеров, польских граждан.

"И такого рода жесты или угрозы нас не впечатляют, это просто элемент давления, но давления, которое не будет эффективным" , – сказал Шинковский вель Сенк.

Он также повторил, о чем политики "Права и справедливости" говорят уже несколько недель: после 15 сентября эмбарго на украинские товары не будет отменено.

"Иногда приходится использовать, если не хватает действий на уровне ЕС, элементы национальных действий, но мы боремся за то, чтобы решения принимались на уровне ЕС. У нас есть сильные аргументы. Они представлены как министром сельского хозяйства, так и комиссаром Войцеховским на уровне Еврокомиссии, чтобы продолжить это решение (о сохранении блокады агроимпорта из Украины – ред.)" , – сказал Шинковский вель Сенк.

Как сообщалось, страны ЕС продолжают поиски решения, которое удовлетворило бы страны-соседки Украины и позволило бы дальше помогать Украине экспортировать зерновые в условиях, когда путь через Черное море почти перекрыт через российскую блокаду.

Как известно, 15 сентября Еврокомиссия должна отменить действие своего моратория на импорт украинской кукурузы, пшеницы, рапсовых семян и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Впрочем, по меньшей мере, две страны, Польша и Венгрия, намерены в одностороннем порядке продлить действие запрета. Украина настаивает, что одностороннее продление запрета нарушит правила общего рынка и Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС.