Россияне атаковали 10 областей из дронов, авиации и артиллерии – ОВА

За сутки российские захватчики совершили атаки на 10 областей Украины, применяли ударные дроны, артиллерию, авиацию, били ракетами. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 8 сентября.

В Черниговской области в сутки враг совершил 9 обстрелов Новгород-Северского и Корюковского районов из минометов и артиллерии. Также зафиксирован сброс боеприпаса с беспилотника.

Ночью и утром россияне совершили три обстрела общин Сумской области. Зафиксировано 14 взрывов. Обстрелы подверглись Сумской и Середино-Будской общинам. Утром в результате удара по Сумам был разрушен двухэтажный жилой дом, повреждены более 20 домов и восемь транспортных средств, возник пожар на значительной площади. Из-под завалов спасли женщину 1958 г.р. и мужчины 1953 г.р. Пожар ликвидирован. Работы продолжаются.

Вчера в течение дня россияне совершили 18 обстрелов приграничья Сумщины. Зафиксировано 133 взрыва. Обстрелы потерпели Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Хотинская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская общины.

В Краснопольской общине повреждены админздание, линия электропередач, частный дом, мотоцикл, гараж, детсад, магазин. В Шалыгинской общине повреждено домохозяйство. В Миропольской общине повреждена башня мобильного оператора.

В Днепропетровской области ночью россияне попали по Покровской сельской общине в Никопольском районе, избивали из тяжелой артиллерии. Поврежденное транспортное предприятие.

Вчера из артиллерии захватчики трижды избивали по Никополю, а также ударили по Марганецкой общине. Осколочные ранения получили 52-летняя женщина и 57-летний мужчина. Горел частный дом. Повреждены 8 домов, 5 хозяйственных сооружений и автомобиль, две линии электропередач.

К вечеру российская армия обстреляла Покровскую общину Синельниковского района. Вспыхнул пожар.

Утром войска РФ совершили ракетный удар по Запорожью. Раненый человек. За минувшие сутки зафиксировано 93 обстрела 29 населенных пунктов Запорожской области. Враг ударил ракетами по Широкому и Трудовому, обстрелял из РСЗО Красное, совершил шесть атак БПЛА по Камышевусу, Новодаровке, Малиновке, Волшебному и Каменскому, а также попал шестью авиаснарядами по Орехову и Роботиному.

78 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Левадного, Темировки, Белогорья, Степногорска, Пятихаток, Приморского, Степного, Плавней и других населенных пунктов на линии огня. В результате ракетного удара по Приморскому погибла 54-летняя женщина. Поступило 40 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области ночью враг обстрелял село Кучеривка Купянского района, поврежден частный дом. Также войска РФ обстреляли деревню Петропавловка Купянского района. С ранением был госпитализирован мужчина в возрасте 68 лет.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационный удар в районе села Гранов Харьковского района. Артиллерийские и минометные обстрелы получили Уды Богодуховского района, Ветеринарное Харьковского района, Волчанск, Бударки, Гатище, Огурцово Чугуевского района. На Купянском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районе Синьковки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди которых Красное Первое, Каменка, Фиголовка, Двуречная, Кучеривка, Табаевка.

В результате удара дрона по частному дому в селе Гранов Харьковского района с осколочным ранением была госпитализирована женщина в возрасте 77 лет. В районе села Мосьпаново Чугуевского района на взрывном устройстве взорвался грузовой автомобиль. 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка госпитализированы в тяжелом состоянии. Между Барвенковым и Красным Изюмского района во время работы в поле трактор наехал на взрывное устройство, 42-летний тракторист был госпитализирован.

В Луганской области россияне несколько раз безуспешно атаковали в направлении Новоегоровки. Авиацию враг применял вблизи Белогоровки и западнее Дибровы, из артиллерии избивал по Невскому и Белогоровке. За сутки армия РФ совершила 149 обстрелов Луганской области, выпустила 543 снаряда.

В Донецкой области под вражеским огнем находились Авдеевка, Константиновка, Торецк, Курдюмовка, Щербиновка, Ивановское, Клещиевка, Новоселовка Первая, Новоукраинка, Соловьево, Шахтерское. Повреждены 18 частных жилых домов, админздание, ЛЭП, отделение полиции. На Донетчине за сутки шесть человек получили ранения.

В Донецкой области российские войска за минувшие сутки 28 раз обстреляли Угледар, также под огнем вражеской артиллерии и Градов была Пречистовка, сообщила Донецкая ОВА. "На Волновахском направлении разрушен дом в Новоукраинке, под огнем артиллерии и "Градов" Пречистовка, 28 раз обстрелян Угледар" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что на Донецком направлении один человек был ранен в Авдеевке, еще один - в Первомайском Очеретинской общине. В Марьинской общине обстреляны Красногоровка, Константиновка и Екатериновка.

На Горловском направлении повреждены семь домов в Щербиновке и три в Торецке. В Часовоярской общине - четыре частных дома, одно хозяйственное сооружение и одно промышленное здание. В Соледарской общине под огнем были Миньковка и Роздоловка.

В ОВА добавили, что на Лисичанском направлении захватчики из РСЗО обстреляли Звановскую общину: в Звановке разрушены два дома, еще четыре повреждены; в Переездном разрушены три дома и шесть повреждены. В Торском Лиманской общине разрушен дом, еще один дом поврежден в Северском.

В Николаевской области вчера агрессоры наносили удары противотанковыми управляемыми ракетами по акватории Очаковской общины. Вчера вечером артиллерийские обстрелы фиксировались на открытой территории населенных пунктов Куцурубской общины.

Ночью враг атаковал Одесскую область группами ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Всего зафиксированы пуски 20 дронов в направлении Одесской области. Уничтожены 16 Shahed-136/131 в пределах Одесской и Николаевской областей.

По Херсонской области за сутки захватчики совершили 62 обстрела, выпустили 281 снаряд, из них по Херсону — три артиллерийских обстрела (7 снарядов). Россияне попали в районы 23 населенных пунктов. Вчера враг атаковал Одрадокаменку. Погиб 50-летний мужчина. Травмированы двое мужчин в возрасте 58 и 46 лет.