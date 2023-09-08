Оккупанты бросили все силы для прорыва на Лиманском направлении – спикер ВСУ

Российские оккупанты создали ударный кулак для прорыва в районе Новоегоровки на Лиманском направлении. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Восточной группировки войск Илья Евлаш, сообщает Лига.net.

По его словам, россияне продолжают готовить штурмовые подразделения, чтобы прорвать украинскую оборону на участке Купянск-Лиман.

За прошлые сутки там было 554 обстрела, пять боевых столкновений, враг атакует в районах Новоегоровки и Синьковки.Уничтожен 101 оккупант, два танка Т-72, пушки Д-20 и Д-30.