Из-за блокады украинского зерна 250 млн человек грозит голод – ЕС

Россия должна прекратить блокаду и обстрелы украинских портов, поскольку российская блокада украинского зернового экспорта на мировой рынок ставит под угрозу голода жизнь по крайней мере 250 миллионов человек в развивающихся странах. Об этом в Нью-Дели, во время пресс-конференции перед началом встречи G20, заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает Укринформ.

"Просто сейчас Россия продолжает атаковать суверенное государство – Украину, убивая людей, разрушая ее города. Поэтому ЕС будет продолжать решительно поддерживать Украину и оказывать все более жесткое давление на Россию. Кремлевская война поражает жизнь далеко за пределами Украины, включая Южную Азию. Более 250 миллионов человек" предстают перед острой продовольственной опасностью" , - сказал Мишель.

Он отметил, что Кремль, совершая умышленные атаки на украинские порты, лишает миллионы людей по всему миру того продовольствия, в котором они отчаянно нуждаются.

Это откровенно скандальная ситуация, когда Россия после уничтожения Черноморской зерновой инициативы блокирует и атакует украинские морские порты. Это должно прекратиться, корабли должны иметь свободный доступ к Черному морю и доставить, по инициативе Антониу Гуттереша и ООН, 32 миллиона тонн на рынок, особенно – в развивающиеся страны. В этом контексте предложение Кремля предоставить 1 миллион тонн зерна для Африки абсолютно цинично" , - подчеркнул президент Европейского Совета.

Он напомнил, что со своей стороны ЕС наращивает усилия, чтобы предоставить украинскому продовольствию альтернативные экспортные пути. По словам Мишеля, из-за «коридоров солидарности», организованных по инициативе ЕС через сухопутную границу Украины, в настоящее время удалось экспортировать 41 миллион тонн украинского зерна.