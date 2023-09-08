В Румынии усилят защиту населения вблизи портов на Дунае

В пятницу румынский Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям принял решение усилить меры защиты населения в районах вблизи украинских портов на Дунае, которые обстреливает Россия, сообщает Европейская правда.

Решение комитета уполномочивает Министерство национальной обороны определить районы на румынском берегу Дуная, напротив украинских портов Рени и Измаил, которые бомбардируются россиянами, где должны быть введены меры защиты населения.

Среди мер по защите населения – рассылка сообщений Ro-Alert в районах, где будет выявлен риск падения "элементов, относящихся к средствам ведения боевых действий, которые используются в конфликте".

Кроме оповещения населения сообщениями Ro-Alert, уездные инспекции по чрезвычайным ситуациям проинструктируют местных жителей в районах, пострадавших от конфликта, как действовать в таких ситуациях.

В населенных пунктах Плауру и Чаталкиой , а также в других населенных пунктах, будут построены укрытия.

Как известно, 4 сентября Украина сообщила, что во время российской атаки "Шахедами" на Измаил и Рени два дрона упали на территории Румынии.

Румынская сторона сначала категорически отрицала инцидент. Однако 6 сентября министр обороны подтвердил, что у берегов Дуная с румынской стороны нашли фрагменты, похожие на обломки беспилотника, и передали их на экспертизу.

Президент Румынии Клаус Йоханнис после этого заявил о необходимости срочного расследования и что в случае подтверждения, что это фрагменты "Шахеда", Румыния будет считать ситуацию "абсолютно неприемлемой".