Разведка Британии будет следить за Черным морем – Сунак

Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Лига.net.

По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.

"Британия будет использовать военную разведку и наблюдение для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно" , — сказал Сунак.

Он отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.

Британская газета The Daily Telegraph пишет, что авиация страны защищает грузовые суда, перевозящие зерно из Украины. В последние недели британские самолеты патрулируют Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.