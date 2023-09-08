Разведка Британии будет следить за Черным морем – Сунак
Разведка Великобритании будет следить за действиями России в Черном море, чтобы оккупанты не могли атаковать гражданские суда. Об этом заявил британский премьер-министр Риши Сунак, сообщает Лига.net.
По его словам, Лондон примет ряд мер, которые помогут миру в борьбе с "зерновым оружием" диктатора Владимира Путина.
"Британия будет использовать военную разведку и наблюдение для отслеживания активности России в Черном море, чтобы предотвратить любые российские удары по гражданским судам, перевозящим зерно", — сказал Сунак.
Он отметил, что его страна также проведет международный саммит по продовольственной безопасности.
Британская газета The Daily Telegraph пишет, что авиация страны защищает грузовые суда, перевозящие зерно из Украины. В последние недели британские самолеты патрулируют Черное море, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам.
"Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море. В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам", — заявили в офисе Сунака.