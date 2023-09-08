Больше половины лагеря "вагнеровцев" в Беларуси демонтировали – "Гаюн"

В Беларуси уже демонтировали больше половины лагеря ЧВК "Вагнер" в д. Цель, работы по разбору продолжаются.﻿﻿ Об этом заявили в мониторинговом проекте "Беларускі Гаюн", сообщает Украинская правда.

"В лагере ЧВК "Вагнер" в д. Цель под Осиповичами продолжается активный демонтаж палаток, который начался ещё 28 июля. По нашим данным, на начало демонтажа лагерь насчитывал около 292 палаток (включая для хоз.нужд), а на текущий момент разобрано уже больше 160-и единиц, то есть 55%" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что ч момента последних спутниковых снимков за 23 августа, убрали еще более 60 палаток. Самый активный период демонтажа пришелся на конец августа. По состоянию на 8 сентября, лагерь ЧВК "Вагнер" насчитывает около 130 палаток, или около 45% от изначального количества.

"Беларускі Гаюн" напоминает, что в июне заявляли, что в Беларусь приедет 8, а то и 10 тысяч вагнеровцев − соответственно лагерь строили из расчета на это количество.

Вероятно, палатки демонтируют потому, что они оказались не нужны, так как изначально приехало меньше наемников, чем ожидалось.