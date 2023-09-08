Военный учет для женщин: для кого это обязательно и могут ли мобилизовать

Некоторым категориям женщин с 1 октября нужно встать на воинский учет. Это касается женщин, имеющих медицинское образование.﻿ Об этом говорится в объяснении Сухопутных войск ВСУ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Как отмечается, 7 октября 2022 года парламент принял закон, устанавливающий взятие женщин определенных профессий на воинский учет по их желанию.

Кто должен обязательно прийти в военкомат

С 1 октября на воинский учет будут обязаны встать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет. Специальность учитывается как по диплому, так и по месту работы.

Другие женщины с родственными военными профессиями могут стать на воинский учет добровольно. Список специальностей можно прочитать по ссылке﻿.

Как встать на учет

Для того, чтобы встать на учет военнообязанных, нужно прийти в территориальный центр комплектования. С собой нужно взять:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карту;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка с работы с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3х4.

Когда женщина приходит в военкомат, на нее заводят дело. Затем направляют на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности к военной службе.

При этом беременные женщины не должны становиться на воинский учет. Также исключением являются женщины-медики, которые воспитывают детей самостоятельно, имеют 3 и более несовершеннолетних детей или воспитывают ребенка с инвалидностью, а также если их муж служит в ВСУ.

Какие обязанности у женщин, которые станут на учет

Женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Такие женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. То есть законодательство не различает военнообязанных женщин и мужчин.

Наказание за уклонение

Отмечается, что женщины-медики, которые не станут на воинский учет, могут получить штраф от 850 до 1700 гривен.

Мобилизируют ли женщин в Украине

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр объясняла, что в Украине сейчас не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии по собственному желанию. По ее словам, к 2026 году воинский учет для женщин будет добровольным.

В ВСУ также отмечают, что воинский учет не означает мобилизацию для женщин. Военные объясняют, что учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.