Эстония предлагает ввести запрет на торговлю с РФ – правительство

Эстония обсуждает со странами-соседями введение совместного торгового эмбарго в отношении РФ, однако идея пока не находит поддержки.﻿ Об этом заявили в эстонском правительстве, сообщает Европейская правда.

Премьер Кая Каллас сказала, что Эстония хотела бы ввести совместное торговое эмбарго в отношении России вместе с другими балтийскими соседями и Финляндией, однако пока такие переговоры не имеют успеха. По ее словам, ключевую роль в этом вопросе играет Финляндия.

Каллас пока не обсуждала вопрос с финским премьер-министром Петтери Орпо, но планирует сделать это.

Из Эстонии в Россию и сейчас ежедневно едут грузы с товарами, которые не попали под санкции, в том числе электроникой, оборудованием, продуктами питания. Глава МИД Маргус Тсахкна говорит, что решение одной только Эстонии существенно не повлияет на ситуацию, но станет ударом для эстонского бизнеса.

Он привел пример, как в конце 2022 года правительство приказало национальному железнодорожному оператору Operail прекратить сообщение с Россией. После этого нишу занял латвийский национальный перевозчик.

"Мы видим рост давления в пользу того, чтобы делать какие-то более решительные шаги. И в Польше, и в Литве, где приближаются выборы, по этому вопросу идут серьезные разговоры" , – отметил он.