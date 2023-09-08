США расследуют, как в смартфонах Huawei появились новые чипы

Правительство США начало официальное расследование в отношении нового смартфона Huawei Technologies Co, в котором обнаружен чип, которого там не должно было быть, учитывая санкции, введенные против полупроводниковой отрасли Китая и непосредственно против компании.﻿ Об этом сообщает агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что в мобильном телефоне Mate 60 Pro обнаружена технология, которую США стремились не допустить в руки Пекина. Это положило начало дебатам в Вашингтоне об эффективности санкций, введенных ранее против полупроводниковой отрасли КНР.

Чип был изготовлен китайской Semiconductor Manufacturing International Corp., которая, как и Huawei, занесена в "черный список" США, и ей ограничен доступ к американским технологиям.

Речь идет якобы о составе 7-нанометрового процессора.

Министерство торговли, которое за последние два года ввело ряд ограничений против Huawei и китайской полупроводниковой отрасли, заявило, что работает над получением дополнительной информации.

"Мы работаем над получением дополнительной информации о характере и составе 7-нанометрового процессора" , - заявил представитель министерства торговли.

В то же время американская компания SK Hynix Inc. уже заявила, что в последнем телефоне от Huawei Technologies Co. использованы также и ее чипы. По этому поводу компания также начала расследование.

Компания говорит, что речь идет о памяти и флешпамяти смартфона.

Ограничения в отношении Huawei действуют в США с 2019 года. Санкции ухудшили положение дел в компании. Однако Huawei смогла заново поднять свой бизнес, хотя и ценой значительных затрат для правительства КНР.