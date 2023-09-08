Мировые цены на продовольствие упали до минимума за 2,5 года – ООН

Мировые цены на продовольственные товары в августе 2023 года снова снизились. Индекс продовольственного агентства ООН упал до самого низкого уровня с марта 2021 года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Индекс в августе составил 121,4 пункта, что на 2,1% ниже, чем в июле, и на 24% ниже пика, достигнутого в марте 2022 года.

Индекс цен на растительное масло ФАО снизился на 3,1% в августе, частично компенсировав резкий рост на 12,1% в июле. Мировые цены на подсолнечное масло за месяц снизились почти на 8% на фоне ослабления мирового импортного спроса и обильного предложения со стороны крупных экспортеров.

Индекс цен на зерновые ФАО снизился на 0,7% по сравнению с июлем. Международные цены на пшеницу упали на 3,8% в августе на фоне увеличения сезонного предложения со стороны нескольких ведущих экспортеров.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 4,0% по сравнению с июлем, что обусловлено международными котировками сухого цельного молока, в изобилии поставляемого из Океании. Международные цены на масло и сыр также упали, отчасти из-за вялой рыночной активности, связанной с летними каникулами в Европе.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 3,0%. Мировые цены на баранину упали больше всего, чему способствовал рост экспортных поставок, главным образом из Австралии, и снижение спроса со стороны Китая. Обширные запасы также подтолкнули вниз цены на свинину, птицу и говядину.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 1,3% по сравнению с июлем и на 34,1% выше, чем его значение год назад. Рост было главным образом вызван растущей обеспокоенностью по поводу воздействия явления Эль-Ниньо на посевы сахарного тростника.