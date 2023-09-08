iPhone 15 Pro и Pro Max могут подорожать на $100 – инсайдер

Согласно прогнозам аналитика Wedbush Дэна Айвза, линейка iPhone 15 может сопровождаться ростом цен на некоторые модели, сообщает Лига.net.

По данным Айвза, модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут подорожать на $100 по сравнению со своими предшественниками, то есть их цены составят $1099 и $1199 соответственно.

С другой стороны, iPhone 15 и 15 Plus, судя по прогнозам, останутся на том же ценовом уровне, что и предшественники. Айвз также указывает на возможность проведения масштабных рекламных акций и скидок от американских операторов связи в предстоящие месяцы с целью увеличения продаж iPhone 15.