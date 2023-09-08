Россия вывела свою авиацию из Беларуси – "Гаюн"

Российская Федерация вывела свою авиацию с территории Белоруссии. Пока там расположен только один штурмовик Су-25.﻿ Об этом заявили в мониторинговом проекте "Белорусский Гаюн", пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По данным мониторинга, 5 августа с аэродрома "Мачулищи" на аэродром "Сеща" (Брянская область) полетели 11 вертолетов (4 ед. Ми-8 и 7 ед. Ми-24) ВКС РФ. С аэродрома "Барановичи" в РФ улетело 9 истребителей Су-34 и Су-30СМ ВКС РФ.

"Большая часть из вертолетов и самолетов, которые улетели, находилась в Беларуси с начала января 2023 года, и таким образом, авиационный компонент РГВ в Беларуси перестал существовать" , - добавляет пресс-служба.

Отмечается, что по состоянию на 1 сентября в Беларуси находится только один штурмовик Су-25 ВКС РФ, который прилетел в "Мачулище" 25 июля и 31 августа был передислоцирован на аэродром "Лида".