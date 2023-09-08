ООН предлагает РФ "обнулить" санкции для возвращения к "зерновому соглашению" – СМИ

Немецкое издание Bild утверждает, что в его распоряжении есть письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутериша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновление зерновой сделки на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций, сообщает Лига.net.

Журналисты утверждают, что это письмо Гутерриш отправил Лаврову 28 августа, и оно "показывает, как далеко готова зайти ООН, чтобы возобновить зерновую сделку с разжигателем войны Путиным".

Во "взрывном письме" Гутерриш предлагает Лаврову "четыре конкретных краеугольных камня соглашения между секретариатом ООН и РФ", которые должны привести к возобновлению черноморской инициативы, сказано в материале.

Первое предложение – госбанк РФ сможет вернуться к SWIFT.

По данным Bild, Гутерриш якобы предложил Лаврову отменить финансовые санкции, введенные Евросоюзом против Российского аграрного банка в июне 2022 года. Тогда РАБ и многие другие российские госбанки были исключены из системы финансовых транзакций SWIFT. Теперь же генсек ООН якобы предлагает Лаврову использовать специально созданную дочернюю компанию попавшего под санкции российского банка под названием RSHB Capital SA для обхода санкций, и эта компания будет подключена к SWIFT.

Простыми словами, как пишет Bild, генсек ООН хочет активировать фиктивный банк, который позволит обойти санкции ЕС против российских банков.

Второе предложение – ООН хочет застраховать российские корабли от украинских атак.

По данным Bild, Гутерриш во втором пункте "серьезно предлагает" Лаврову застраховать российские корабли от атак Украины в Азовском и Черном морях.

"Совместно финансируемая ООН страховая компания для экспорта российских продуктов питания и удобрений может начать работу с Lloyd's в течение 4-6 недель" , – сказано в письме.

При этом, по данным журналистов, генсек ООН предлагает не только страхование грузов, но и страхование "каско и P&I". Страхование "каско" – это комплексное страхование от внешнего воздействия на суда, используемые для перевозки, а P&I – комплексное страхование ответственности за ущерб третьим лицам.

Британская страховая компания Lloyd's ответила на запрос Bild о совместном страховании российских грузов и судов: "Без комментариев" .

Третье предложение – возвращение России замороженных активов.

Генсек ООН якобы предложил Лаврову помочь режиму Путина вернуть активы в ЕС, замороженные санкциями. В письме говорится: "ООН может и дальше помогать размораживать замороженные активы российских компаний по производству удобрений в ЕС".

Как пишет Bild, генсек ООН сказал Лаврову, чтобы тот представил список конкретных счетов или активов, и что "российские компании по производству удобрений должны обратиться в соответствующие национальные органы ЕС за соответствующими исключениями".

Гутерриш якобы пообещал Лаврову, что ООН будет работать с соответствующими органами ЕС на основе этих запросов.

Четвертое предложение – кораблям РФ снова разрешат заходить в Германию и другие страны.

Как пишет Bild, Гутерриш якобы предложил "обеспечить эффективный доступ российских судов, перевозящих продукты питания и удобрения, в порты ЕС посредством быстрых портовых разрешений".

ООН якобы готова рассмотреть "дальнейшие варианты облегчения доступа российских судов в порты ЕС в контексте торговли сельскохозяйственной продукцией, включая упрощенные процедуры выдачи соответствующих разрешений, в том числе перед выходом из российских портов", сказано в материале.

С этой целью, по данным журналистов, представители Гутерриша в ООН уже "провели переговоры с Европейской комиссией и отдельными портовыми властями (Германия, Бельгия, Испания, Нидерланды)".

В канцелярии генсека ООН на запрос журналистов по поводу скандального письма не ответили.

По данным Bild, в РФ сейчас изучают предложения Гутерриша и пока не согласились на них, поскольку Кремль считает их "слишком хорошими, чтобы быть правдой", и сомневается в "технической осуществимости" объявленных послаблений.