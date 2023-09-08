В ЕС резко отреагировали на вопросы о снарядах с обедненным ураном для Украины

В Еврокомиссии напомнили о ядерном шантаже и "голодных играх" Кремля в ответ на вопрос о том, не обеспокоен ли Брюссель предоставлением Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает Европейская правда.

На ежедневном брифинге Еврокомиссии журналисты попросили прокомментировать решение Вашингтона о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном.

Представитель по внешнеполитическим вопросам Петер Стано напомнил, что Украина обороняется от вооруженной агрессии России и борется за свое выживание.

"Я бы не беспокоился о том, что союзники Украины предоставляют Украине, чтобы помочь ей защищаться" , – сказал Стано.

"Я бы беспокоился о ядерной карте, которую Путин разыгрывает прежде всего на ЗАЭС, разместив там военных и оружие. Я бы занимался тем, что Россия использует продовольствие как оружие... нанося удары по инфраструктуре украинских речных портов, чтобы еще более осложнить мировую продовольственную ситуацию и подогреть цены, чтобы он обогащался за счет этого" , – подчеркнул он.

Петер Стано также напомнил, что Россия решила разместить свое ядерное оружие в Беларуси.