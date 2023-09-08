Украинцы на оккупированных территориях оказывают тотальное сопротивление "выборам" – ГУР

Россиянам не очень удается имитировать "избирательный процесс" на временно оккупированных территориях Украины, к тому же, делать это трудно в условиях тотального сопротивления местного населения. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

"Конечно, ничего общего эта процедура с выборами не имеет. Даже если говорить об имитации избирательного процесса, то и она отсутствует. Сами пропагандисты это понимают, на территории Российской Федерации это тоже понятно. Особенно в условиях тотального сопротивления местного населения – как пассивного, так и активного" , – сказал Юсов.

По его словам, львиную долю информации о ситуации на ТОТ украинские Силы обороны получают от местного населения. В частности, о передвижении, пребывании, личном составе, силах и средствах врага.

"Огромное количество мероприятий и операций, которое воплощается в жизнь, делается местным населением и местным сопротивлением. В таких условиях кафиры не чувствуют себя в безопасности, в том числе и завезенные участники так называемого "избирательного процесса". Все, что они могут, - это на бумаге написать какие-то спущенные сверху цифры. Не больше" , – добавил представитель ГУР.

В Главное управление разведки Минобороны поступает много информации от жителей временно оккупированных территорий об организации Россией фейковых выборов, отметил Юсов.

"Информация активно поступает, уже используется и использована. Часть фамилий коллаборантов, предателей, а также оккупантов, которые задействованы в этих псевдовыборах, уже отработаны, а часть была ликвидирована. По другой части ведется работа в их интересах по привлечению к ответственности и добровольной сдаче украинским правоохранителям" , - сказал Юсов.

Он добавил, что информации от украинского населения временно оккупированных территорий поступает многое, и для ее обработки требуется немало ресурса.

"Пытаются забрасывать через эту информацию и определенные элементы игры вражеские спецслужбы. Это также отрабатывается, и определенные предохранители от этого существуют. Но активная позиция украинского населения на оккупированной территории очень помогает силам украинской безопасности и обороны" , - отметил представитель ГУР МОУ.

Юсов также сообщил, что среди оккупантов есть примеры психических расстройств из-за панического страха перед украинскими силами безопасности и обороны:

"Есть нервные срывы. Это касается преимущественно гражданских, которые завезены с территории РФ. Люди боятся ударов украинских дронов. В принципе, все хорошо в этом плане".

Соответственно, подчеркнул Юсов, очень важно, чтобы свободные медиа до всего мира донесли всю сущность и геноцидный характер действий оккупационных властей на оккупированных территориях.