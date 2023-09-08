Зеленский считает, что Путин убил Пригожина: "Есть информация"

Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.

"Путин сдулся − как человек, как политик. Он убил Пригожина − по крайней мере, такая информация у нас есть" , – цитирует Зеленского русская служба BBC.

По его словам, для Украины это просто "на одного террориста меньше". Зеленский также добавил, что моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались "вагнеровцами" − "бросали их вперед, им возвращаться назад было нельзя".