Зеленский считает, что Путин убил Пригожина: "Есть информация"
Президент Украины Владимир Зеленский считает российского диктатора Владимира Путина ответственным за гибель основателя "ЧВК Вагнер" Евгения Пригожина, сообщает Украинская правда.
"Путин сдулся − как человек, как политик. Он убил Пригожина − по крайней мере, такая информация у нас есть", – цитирует Зеленского русская служба BBC.
По его словам, для Украины это просто "на одного террориста меньше". Зеленский также добавил, что моральный дух россиян упал, потому что они прикрывались "вагнеровцами" − "бросали их вперед, им возвращаться назад было нельзя".
"Я думаю, что эту защиту, прикрывающуюся жизнями наемников, "вагнеровцев", − они это потеряли. Для нас это определенно плюс", − подытожил украинский президент.