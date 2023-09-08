Инфляция в Украине в годовом измерении упала до 8,6% после дефляции 1,4% в августе - Госстат

Потребительские цены в Украине в августе 2023 года снизились на 1,4% после снижения на 0,6% в июле и роста на 0,8% в июне, сообщает Новое время.

Об этом сообщила Госслужба статистики.

В то же время в августе 2022 года была зафиксирована инфляция 1,1%, поэтому в годовом измерении по итогам августа 2023 года она снизилась до 8,6% с 11,3% по итогам июля и 12,8% по итогам июня.

Кроме этого, Госстат в августе второй месяц подряд зафиксировал базовую инфляцию на нулевом уровне после дефляции 0,1% в июне.

С учетом того, что в августе 2022 года базовая инфляция составила 2,1%, в годовом измерении по итогам августа 2023 года она также снизилась до 10,0% с 12,3% по итогам июля и 13,7% по итогам июня.

С начала текущего года инфляция в стране составила 2,5%, базовая — 3,2%, уточнил Госстат.

В конце июля Нацбанк Украины снова улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%. В 2022 году инфляция выросла до 26,6% с 10% в 2021 году, базовая инфляция — до 22,6% с 7,9%.