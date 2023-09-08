Наводнения в Греции: количество погибших возросло, людей спасают с крыш

В Греции количество погибших в результате сильных наводнений возросло до семи, в пострадавших районах продолжаются спасательные операции, сообщает Европейская правда.

Погодные условия, наконец, улучшились, упростив помощь пострадавшим на подтопленной Фессалийской равнине. Спасатели ищут заблокированных водой людей и пропавших без вести.

В настоящее время подтвердили гибель семи человек, эта цифра может возрасти.

Местные жители, у которых есть лодки, помогают подвозить заблокированным соседям воду, продукты и медикаменты.

Спасатели и военные с помощью вертолетов спасли 149 человек, заблокированных на крышах, такие вылеты продолжаются.

Вода еще не достигла самого высокого уровня, в Лариссе и близлежащих населенных пунктах готовятся к новым подтоплениям.

Премьер Кириакос Мицотакис утром на вертолете посетил подтопленные города Кардица и Трикала и встретился с местными властями, а затем отправился на встречу координационного штаба по реагированию на стихийное бедствие.

Эксперты опасаются вспышки заболеваний из-за сотни животных, погибших в результате наводнения.