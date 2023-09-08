Годовщина деоккупации: Залужный рассказал, как освобождали Балаклею

Украинские защитники ровно год назад, 8 сентября 2022 года, освободили город Балаклея Харьковской области от российских оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного в Telegram.

Залужный отметил, что город вернули во время первого этапа Слобожанской наступательной операции. Балаклея была важным узлом коммуникаций на юге Харьковской области, а ее деоккупация позволила нашим защитникам развивать свое продвижение в сторону Купянска.

"Наступательные действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при активной поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня" , — уточнил главнокомандующий.

По его словам, после прорыва вражеской обороны успешное наступление развивали мобильные рейдовые группы.