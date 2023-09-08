Зеленский заявил, что победа Украины в войне будет победой человеческой морали

В полномасштабной войне, развязанной Россией против Украины, должна победить человеческая мораль, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии во время обращения к участникам Форума в пятницу, 8 сентября.

В своей речи президент сказал, что для многих в мире Украина сейчас означает личный моральный выбор и символизирует «стандарт свободы, в котором люди из разных стран узнают собственные стандарты». По мнению Зеленского, сейчас, когда речь идет об Украине, имеется в виду моральное пространство значительно шире, чем территория Украины.

"Мы защищаемся в том числе благодаря тому, что огромное моральное пространство мира объединилось и помогает защищать Украину, а значит, отражение собственных ценностей. И Путин атакует не только Украину, а именно это моральное пространство, которое в конце концов способно привлечь к ответственности любых террористов и убийц, любых агрессоров" , — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что во всем, что звучит об Украине и о войне, есть либо моральная основа, либо «моральное отступление или шокирующее отсутствие морали». Если мораль проиграет, человечество «может остаться рабами таких путиных, которые способны убивать ради своих капризов», сказал президент.