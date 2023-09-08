НАБУ и САП арестовали имущество Коломойского

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на 2 суток наложили арест на активы и имущество олигарха Игоря Коломойского, получившего вчера подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен Приватбанка, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как пояснили в Бюро, такой шаг обусловлен необходимостью обеспечения возможной конфискации или специальной конфискации имущества в уголовном производстве о присвоении средств "Приватбанка" в особо крупном размере, легализации доходов, полученных преступным путем, и служебного подлога.

На основании постановления Директора НАБУ, согласованного руководителем САП, сроком на 48 часов наложен арест на:

доли в уставном капитале обществ, которыми Коломойский владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, более чем на 3 млрд грн;

почти 1 тыс объектов недвижимости;

свыше 1,6 тыс транспортных средств и судов.

Правоохранители направили ходатайство о наложении ареста на это имущество в Высший антикоррупционный суд.

Напоминаем:

Детективы НАБУ по согласованию САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили олигарху Игорю Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Шевченковский райсуд Киева избрал олигарху Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен.