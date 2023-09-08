СБУ причастна к ночным взрывам на "избирательном участке" в Бердянске - источники

За взрывами на территории Бердянского муниципального лицея, где враг расположил один из "избирательных участков", стоит Служба безопасности Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП в СБУ.

В ночь на пятницу на территории муниципального лицея прогремели два взрыва. Там оккупанты расположили один из "избирательных участков" для своих псевдовыборов. Они должны были начаться 8 сентября, но этот участок так и не открылся.

"Теперь оккупанты истерически решают, как защититься от новой "бавовны" в исполнении Службы безопасности Украины. На аудио - один из руководителей оккупационного "МВД РФ" в Запорожье инструктирует подчиненных, как не попасть в ловушку второго взрыва".

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