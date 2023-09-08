Зеленский анонсировал важный оборонный пакет для ВСУ
Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется провести международное мероприятие, готовят важный оборонный пакет для ВСУ, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"Провел сегодня важное подготовительное совещание по международному мероприятию, которое планируем на ближайшее время - на этот сентябрь. Детали - чуть позже. Готовим для наших воинов важный оборонный пакет".
Зеленский также раскритиковал "слишком длинную санкционную паузу со стороны партнеров" против оккупантов. И "слишком активные попытки России обойти санкции:
"Очень важно добавить решений свободного мира, который должен защищать себя, и защитить. И тем более должен избежать любых попыток использовать компании свободного мира, технологии свободного мира, продукцию свободного мира, чтобы воевать против свободы".